Вашингтон, 15 апреля, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Представитель космического командования США Джон Олсон считает, что российско-китайские планы по освоению Луны показывают важность и масштаб стратегической конкуренции в космосе. Об этом он заявил журналистам на брифинге 14 апреля.

ИА REGNUM Луна

Представитель Пентагона указал на важность лунной программы, напомнив, что США являются единственными в мире, кто был на Луне.

«Американцы планируют осуществить высадку на Луну в 2025 году. В 2024 году произведём пилотируемый полёт вокруг Луны. В рамках программы «Артемида» будем создавать окололунную станцию Gateway», — напомнил планы лунной программы США Олсон.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2023 года состоится запуск российской автоматической станции для исследования Луны.

«Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома «Восточный» автоматического аппарата космического роботизированного комплекса «Луна-25», — сказал президент РФ Владимир Путин 12 апреля.

Россия и Китай договорились совместно изучать Луну. Как заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, представители двух стран подписали межправительственное соглашение по созданию научной лунной станции.