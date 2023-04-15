Конгрессмен Галлахер: Байден делает недостаточно, чтобы предотвратить третью мировую войну

Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Председатель комитета палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер заявил, что американский лидер Джо Байден не достаточно усердно действует, чтобы предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за территориальных претензий Пекина в отношении Тайваня. Конгрессмена процитировал телеканал Fox News.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности Галлахер сказал: «Администрация Байдена не действует с надлежащим чувством безотлагательности, чтобы предотвратить третью мировую войну».

По мнению политика, в январе 2024 года, когда в Китае пройдут выборы президента, Америка окажется «в окне максимальной опасности».

«У председателя КНР Си Цзиньпина есть много проблем, которые ему необходимо решить в 2030-е годы», — предположил Майкл Галлахер, добавляя, что опасается по поводу того, что Байден не рассматривает территориальные амбиции Пекина как «неминуемую угрозу» и считает «маловероятными» военные события на Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня, комментируя информацию ЦРУ о том, что Си Цзиньпин якобы поручил китайским военным «быть готовыми к 2027 году» наступать на Тайвань.