Глава ЦРУ Бернс заявил о сомнениях Китая по поводу наступления на Тайвань

Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Председатель Китая Си Цзиньпин якобы поручил китайским Вооруженным силам «быть готовыми к 2027 году» для наступления на Тайвань, несмотря на то, что Пекин может испытывать сомнения относительно этого шага, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс 26 февраля в эфире телеканала CBS.

Уильям Бернс (сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State

По его словам, на такую позицию китайского руководства указывает информация, полученная американской разведкой. Глава службы отметил, что сомнения Си Цзиньпина связаны с опытом России в ведении специальной военной операции.

Вместе с тем Бернс подчеркнул, что США должны «очень серьезно» отнестись к планам КНР взять контроль над Тайванем.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сведения об увеличении американского военного присутствия на Тайване говорят о планах Вашингтона развязать конфликт между островом и материковым Китаем по аналогии с ситуацией вокруг Украины.

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