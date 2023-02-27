Глава ЦРУ: Китай сомневается в возможности наступления на Тайвань
Вашингтон, 27 февраля 2023, 03:06 — REGNUM Председатель Китая Си Цзиньпин якобы поручил китайским Вооруженным силам «быть готовыми к 2027 году» для наступления на Тайвань, несмотря на то, что Пекин может испытывать сомнения относительно этого шага, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс 26 февраля в эфире телеканала CBS.
По его словам, на такую позицию китайского руководства указывает информация, полученная американской разведкой. Глава службы отметил, что сомнения Си Цзиньпина связаны с опытом России в ведении специальной военной операции.
Вместе с тем Бернс подчеркнул, что США должны «очень серьезно» отнестись к планам КНР взять контроль над Тайванем.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сведения об увеличении американского военного присутствия на Тайване говорят о планах Вашингтона развязать конфликт между островом и материковым Китаем по аналогии с ситуацией вокруг Украины.
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