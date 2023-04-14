Париж, 14 апреля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Полиция применила слезоточивый газ для подавления «пенсионного» протеста в Париже. Об этом сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Отмечается, что вновь сотни парижан собрались на несанкционированный митинг у здания городской администрации. Участники акции покричав, разошлись впоследствии по улицам Парижа, переворачивали на своём пути мусорные баки, поджигали их, кто-то бил витрины магазинов.

Полиция блокировала улицы и слезоточивым газом вытесняла манифестантов. Пожарные тушили огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Франции 14 апреля утвердил решение правительства страны о повышении пенсионного возраста на два года, до 64 лет.

В марте 2023 года французские власти в обход голосования в парламенте приняли решение о повышении пенсионного возраста на два года, до 64 лет. Оппозиционеры подвергли это решение резкой критике.

Акции протеста и забастовки стали более массовыми и радикальными.