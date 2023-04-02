МВД Франции: за время акций протестов получили травмы свыше тысячи полицейских

Париж, , 12:32 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб Франции, задействованные в урегулировании беспорядков из-за недовольства жителей Франции пенсионной реформой, получили травмы. По словам главы Министерства внутренних дел республики Жеральда Дарманена, общее количество пострадавших превысило тысячу. Его заявление опубликовало Journal du Dimanche.

Сотрудники полиции Франции © Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

«С 16 марта пострадали 1093 сотрудника полиции, жандарма и пожарных», — отметил министр.

По его данным, за время акций протеста митингующие совершили 2579 поджогов и 316 нападений на здания социальных учреждений. Были зафиксированы случаи непропорционального применения силы к протестующим со стороны представителей правоохранителей органов, признался Дарманен. По фактам «полицейского насилия» возбуждены десятки дел. Глава МВД Франции заверил, что не намерен жалеть «тех, кто позорит форму». Тем самым он опроверг обвинения о несправедливом применении силы к участникам акций протеста.

«Полиция обязана сказать «стоп», когда дело доходит до насилия», — сказал Дарманен.

Как сообщало ИА REGNUM, митинги и забастовки во Франции начались после 11 марта, когда парламент Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Только в одной из таких акций 23 марта приняли участие в общей сложности более 1 млн человек. 28 марта на улицы Парижа вышли несколько десятков тысяч человек, участников акции разгоняли с помощью слезоточивого газа.

Глава правительства Франции Элизабет Борн предложила обсудить реформу профсоюзам, встреча запланирована. Однако глава фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен считает единственным выходом из сложившейся в стране ситуации учесть мнение жителей по вопросу повышения пенсионного возраста.