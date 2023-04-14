Москва, 14 апреля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Внезапная проверка боеготовности на Тихоокеанском флоте (ТОФ), объявленная утром 14 апреля, необходима для наращивания способностей ВС России отражать агрессию вероятного противника на море. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на совещании с руководством военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Флот в полном составе подняли по тревоге и привели высшую степень боевой готовности с 09:00 по владивостокскому времени (02:00 мск). В проверке задействовали самолёты Дальней авиации и авиацию Восточного военного округа, а также подразделения и части обеспечения.

«Наращивание способности вооружённых сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений», — назвал причину проверки Шойгу.

Глава Генштаба Валерий Герасимов уточнил, что в рамках проверки «создана учебная обстановка, характерная для периода непосредственной угрозы агрессии».

Шойгу добавил, что действия флота запланированы «как в ближней, так и в дальней морских зонах». Моряки должны отразить массированные ракетно-артиллерийские удары, найти и ликвидировать «вражеские» подводные лодки, уничтожить корабельные ударные группы «неприятеля» и наземные объекты.

На первом этапе, рассказал Герасимов, флот приводится в боевую готовность, на втором — происходит развёртывание сил постоянной готовности, на третьем — непосредственно выполняются учебно-боевые задачи. Как долго продлятся этапы, он не уточнил.

Говоря об особенностях внезапной проверки, Шойгу отметил, что корабельным группам предстоит действовать в сложной помеховой обстановке. Перед развертыванием сил запланировано вскрытие подводной обстановки на подходах к пунктам базирования сил флота.

Силы ТОФ должны на практике отработать действия, призванные не допустить условного противника в оперативно важный район Тихого океана — южную часть Охотского моря, а также отразить высадку «неприятеля» на южные Курильские острова и остров Сахалин.

Министр также призвал обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику на протяжении всей проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, что внезапные проверки — обычная практика в российских войсках. Они нужны для поддержания боеготовности на должном уровне. Представитель Кремля отверг предположение о возможной связи мероприятия с заявлениями о возможном расширении НАТО на восток и сообщил, что президент Владимир Путин участвовать в проведении проверки не планирует.