Вашингтон, 14 апреля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки следует пересмотреть поддержку Украины, чтобы у киевского режима не было завышенных ожиданий. Такое мнение в статье для American Conservative высказал бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.

Сергей Корсун ИА REGNUM США и Украина

По его словам, Вашингтону необходимо пересмотреть свои обязательства перед Киевом и «приструнить» руководство киевского режима.

«Вашингтон должен показать, что Киеву исключительно важно продемонстрировать готовность к переговорам, а иначе ему придётся сражаться без американской, а возможно, и без европейской помощи», — подчеркнул писатель.

В своём материале Бэндоу назвал решение США о ведении крупномасштабной войны с Россией «рискованным для всего мира», поскольку украинский конфликт может перерасти в третью мировую войну.

«Приоритетом Вашингтона должно быть предотвращение риска армагеддона, несмотря на то, насколько малым может показаться этот риск», — отметил экс-советник Рейгана, добавив, что нейтральный статус Украины должен вполне устраивать Штаты.

Как Ещё в феврале Даг Бэндоу писал, что страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться. В своей статье он отмечал, что США и европейские страны и сейчас не верят, что за Украину стоит бороться. Бэндоу подчеркнул, что с момента начала конфликта никто из членов НАТО не заявил о необходимости военных действий в защиту Киева.