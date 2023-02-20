19FortyFive: страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться

Берлин, , 07:46 — REGNUM Специализирующийся на внешней политике и гражданских свободах старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для 19FortyFive заявил, что страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Эксперт отметил, США и европейские страны и сейчас не верят, что за Украину стоит бороться. Бэндоу подчеркнул, что с момента начала конфликта никто из членов НАТО не заявил о необходимости военных действий в защиту Киева.

По его мнению, руководство Североатлантического альянса не предпринимает никаких реальных шагов для принятия страны в свой состав.

«Статус Киева всегда имел и будет иметь большее значение для России, чем для США и основной массы европейцев», — резюмировал автор.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что в ближайшее время будет некая ясность, определяющая события для Украины.