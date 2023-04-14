Донецк, 14 апреля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия по освобождению кварталов в западных районах города Артёмовска. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По её информации, подразделения Воздушно-десантных войск, которые действуют на флангах, оказывают бойцам штурмовых отрядов поддержку, они пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы.

«На донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что авиация «Южной» группировки войск для поддержки штурмовых отрядов в этом районе совершила 14 самолётовылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнила 62 огневые задачи.

Как передавало ИА REGNUM, по словам советника врио главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, украинские войска несут чудовищные потери в Артёмовске и бросают тела убитых. Он отметил, что точно потери невозможно учесть: тела остаются лежать на земле, их не забирают.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что за всё время участия группы в спецоперации (с 19 марта 2022 года) её военными были уничтожены 38 тыс. украинских солдат. В том числе 32 тысячи солдат ВСУ были убиты в Соледаре, Артёмовске и окрестностях.

Общие потери ВСУ в боевых действиях убитыми и ранеными составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек, ранее сообщало Reuters со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США. 6 апреля Гагин заявил, что потери ВСУ только в Артёмовске составили уже от 15 тыс. до 20 тыс. человек убитыми.