Вашингтон, 14 апреля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В ближайшее десятилетие в мире может распространиться новая пандемия, к которой нужно готовиться уже сейчас. Об этом написало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

По его информации, поскольку вирусы в мире возникают всё чаще, вероятность того, что в ближайшее десятилетие может начаться пандемия, такая же смертоносная, как COVID-19, составляет 27,5%.

Согласно данным издания, это связано с увеличением количества международных поездок, изменением климата, а также численности населения и угрозой зоонозных заболеваний, в связи с этим специалисты уже сейчас готовятся к новой потенциальной глобальной угрозе.

Авторы статьи уточняют, что быстрое распространение птичьего гриппа H5N1 вызывает опасения, несмотря на то, что пока он выявлен только у нескольких человек. Быстрое увеличение заболеваемости среди птиц и всё более частые случаи заражения млекопитающих тревожат учёных и руководство разных государств.

Агентство делает вывод, что вирус может мутировать, что ускорит его распространение, поэтому есть повод для беспокойства.

Отмечается, что против многих патогенов высокой степени риска, например, ближневосточного респираторного синдрома и вируса Зика, нет вакцин и методов лечения, а наблюдение за этими инфекциями навряд ли поможет своевременно заметить начало новой пандемии, поэтому необходимо принимать меры по обеспечению готовности к ней.

Как передавало ИА REGNUM, правительство Соединённых Штатов Америки нацелено разработать универсальное генно-инженерное биологическое оружие, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины.

Авторы доклада отмечают, что военные США исходят из того, что обладание таким биооружием изменит характер вооружённых конфликтов. С этой целью Вашингтон активизирует свою деятельность на постсоветском пространстве, модернизируя лаборатории и стремясь «подмять» под себя национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.