Москва, 14 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Система мониторинга рисков, учитывающая ужесточение санкций и рецессию мировой экономики, создана российским правительством. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников 14 апреля в ходе выступления на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Он сообщил, что министерство ожидает в 2023 году роста экономики на 1,2%. К 2026 году темп роста должен ускориться почти до 3%, в основном за счёт восстановления потребительского спроса.

«Одновременно с подготовкой прогноза в правительстве создана система мониторинга рисков. В её фокусе риски рецессии мировой экономики, ужесточения санкционного давления, дефицита на рынке труда, роста издержек при перестройке логистики», — сказал Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, в основу трёхлетнего бюджета России лёг сентябрьский прогноз Минэкономразвития, который предполагал снижение ВВП на 0,8% в 2023 году. В марте Решетников заявил, что в стране ожидается рост инвестиций и экономики в целом. Позднее он спрогнозировал «видимый рост» экономики. По итогам 2022 года российский ВВП снизился на 2,1%.