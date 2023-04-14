Самарканд, Узбекистан, 14 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Москва учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки западных стран разжечь конфликты и создать «второй фронт» в Грузии и Молдавии. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего визита в Узбекистан.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Совокупность этих факторов не даёт никому расслабляться, мы и не расслабляемся, мы всё это видим и всё учитываем в нашем планировании — и военно-политическом, и дипломатическом, и в других отношениях», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москва видела попытки Запада втянуть грузинские власти в создание «второго фронта». Он подчеркнул, что правительство Грузии проявило ответственный подход и отказались от подобных действий. Из Молдавии, считает Лавров, пытаются сделать «второй, третий, полуторный фронт».

По словам главы МИД РФ, западные страны наглядно продемонстрировали своё отношение к тому или иному руководству. В качестве примера он привёл протесты против прозападной линии правительства, которые разгорелись в Молдавии и которые Запад расценил как попытку свергнуть законные власти. В случае с Грузией протесты были активно поддержаны Западом, отметил Лавров.

В своём выступлении российский министр также рассказал о польском военном контингенте на границе с Белоруссией, добавив, что об этом не стоит забывать.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что американские власти рассматривают постсоветское пространство как плацдарм для развёртывания воинских подразделений НАТО. По данным Минобороны, американское военное ведомство через систему грантов финансирует проекты двойного назначения.