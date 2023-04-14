Москва, 14 апреля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. России необходимо сохранять финансовую систему стабильной в условиях давления со стороны недружественных государств. Это воздействие продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 апреля в ходе выступления на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Конечно, важно сохранить стабильность финансовой системы вопреки действиям недружественных стран. Очевидно, что давление на нашу страну вряд ли ослабнет», — сказал премьер-министр.

Правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику, отметил Мишустин и напомнил, что в начале 2023 года зафиксировано снижение инфляции в годовом выражении.

По мере того, как адаптационный период будет завершаться, Россия сможет выйти на параметры «бюджетных правил». Это должно произойти в 2025 году. Выход на параметры позволит укрепить доверие к экономической политике на долгосрочную перспективу и устойчивость системы. Будет обеспечена и доступность частного кредита в качестве источника для развития, добавил глава правительства.

Правительство сохранит нынешние приоритеты финансирования. Речь идёт о вопросе безопасности страны, социальной поддержке уязвимых категорий граждан, технологическом развитии, расширении инфраструктуры и интеграции новых регионов, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Мишустин заявил, что новой задачей правительства в рамках интеграции новых российских регионов будет перезапуск их экономики. Одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, особенно в Херсонской и Запорожской областях, должен стать аграрный сектор.