Москва, 14 апреля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в пасхальном богослужении 15 апреля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

По словам Пескова, 14 апреля президент страны работает в Кремле, он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. На следующий день, 15 апреля, Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в центре Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент традиционно в православный праздник посещает богослужение. Только два раза за всё время, пока руководит Россией, он пропускал церемонию. В 2003 году он не был на службе потому, что находился в Таджикистане, в 2020 году — из-за пандемии коронавируса. Пасха пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости, отмечал Путин в 2022 году. Он назвал этот праздник великим и отметил важность сбережения российских духовных традиций.