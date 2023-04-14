Пекин, 14 апреля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Китайская сторона в ходе встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок указала на то, что продвижение мирных переговоров следует считать единственным путём урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге.

Kira Hofmann/Global Look Press Встреча представителей МИД Китая и Германии

Он напомнил, что утром 14 апреля министр иностранных дел КНР Цинь Ган и глава МИД ФРГ Анналена Бербок провели 6-й китайско-германский стратегический диалог в области безопасности и дипломатии.

«По поводу проблемы Украины китайская сторона подчеркнула, что единственный путь урегулирования украинского кризиса — это оказание содействия мирному процессу урегулирования и переговорам», — сообщил он.

Китайский дипломат уточнил, что Пекин готов способствовать разрешению конфликта на Украине, он выказал надежду на то, что все заинтересованные стороны будут сохранять хладнокровие.

Как передавало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что стороны, вовлечённые в конфликт на территории Украины, должны создать условия для мирных переговоров, иного способа разрешить украинский кризис не существует.

6 апреля в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Китая убеждены в необходимости содействовать прекращению огня и началу мирных переговоров, сохраняя «спокойствие и рациональность».