МИД КНР призвал создать условия для мирных переговоров по Украине

Пекин, , 18:00 — REGNUM Стороны, вовлечённые в конфликт на территории Украины, должны создать условия для мирных переговоров, иного способа разрешить украинский кризис не существует, заявил 13 апреля на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Каждая сторона должна начать с себя, накапливать взаимное доверие, создавать условия для мирных переговоров и прекращения военных действий», — сказал министр.

6 апреля в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти Китая убеждены в необходимости содействовать прекращению огня и началу мирных переговоров, сохраняя «спокойствие и рациональность».

В феврале 2023 года власти Китая представили свои предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине. В Госдепартаменте США подвергли этот план резкой критике, отметив, что начало мирных переговоров без оставления Россией «оккупированных» регионов де-факто закрепит принадлежность этих регионов к России, что, по мнению Вашингтона, недопустимо.