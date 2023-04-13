Будапешт, 14 апреля, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Венгрия не откажется от российских энергоресурсов ради чужих интересов, заявил госсекретарь МИД страны по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

По его словам, для Венгрии важны российские нефть и газ, без которых ни при каких усилиях нельзя будет решить вопрос энергоснабжения.

«Мы никогда не будем отодвигать на второй план венгерские интересы и ничьи интересы не будем ставить выше венгерских. И не будем разрушать Венгрию потому, что этого кто-то хочет», — добавил представитель венгерского внешнеполитического ведомства.

Менцер счёл несправедливыми обвинения Украины, напомнив о принятии сотен тысяч украинских беженцев в Венгрии в ответ на недавний призыв советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко по поводу введения санкций и «оказания всевозможного давления» на Венгрию после продления сделок с российским Газпромом и обсуждений строительства АЭС «Пакш-2».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгерские власти не допустят, чтобы страну «заманили в ловушку» и втянули в конфликт на Украине. Венгрия не изменит свою позицию и не поддастся давлению со стороны других государств, говорил он.

В Москву 11 апреля для продления соглашения с Газпромом приезжал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Также рассматривались такие вопросы, как техническая и физическая безопасность газопровода «Турецкий поток» для бесперебойного газоснабжения Венгрии и сохранение транзитных поставок по нефтепроводу «Дружба».