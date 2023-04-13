Вашингтон, 14 апреля, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Подозреваемому в сливе в Сеть сверхсекретных документов Пентагона служащему ВВС Нацгвардии США 21-летнему Джеку Тейшейре может грозить заключение на несколько десятков лет. Об этом сообщила New York Times со ссылкой на заявление главы минюста Меррика Гарланда.

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Предполагается, что подозреваемому предъявят обвинения за нарушение закона о шпионаже, который влечёт ответственность за «несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных бумаг, имеющих отношение к национальной обороне США».

При этом отмечается, что обвинение будет по каждому обнародованному документу. Сколько их утекло в Сеть, ещё не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, Джек Тейшейра предстанет перед судом в Бостоне (штат Массачусетс) 14 апреля.