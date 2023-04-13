Суд над подозреваемым в утечке документов Пентагона состоится 14 апреля
Вашингтон, 13 апреля 2023, 23:22 — REGNUM Подозреваемый Джек Тейшейра в утечке секретных документов Пентагона предстанет перед судом в Бостоне (штат Массачусетс) 14 апреля. Об этом сообщил 13 апреля телеканал CNN.
Пока точное время заседания суда не обозначено. Предполагается, что суд примет решение о передаче дела на рассмотрение коллегам в Вашингтоне.
Как сообщало ИА REGNUM, национальный гвардеец ВВС 21-летний Джек Тейшейра задержан как официальный подозреваемый, допустивший утечку в Сеть сверхсекретных документов Пентагона. Он арестован американским Федеральным бюро расследований (ФБР).