Челябинская область, 22 апреля, 2013, 08:59 — ИА Регнум. В Челябинской области проводится доследственная проверка по факту смерти 6-летнего мальчика. Об этом 22 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По предварительным данным, 20 апреля днем в поселке Астафьевский Нагайбакского района у 6-летний мальчик с товарищем гуляли возле реки Гумбейки и зашли на льдину, которая откололась от берега. Местная жительница, находившаяся рядом, смогла спасти из воды одного ребенка. Второй ребенок упал в воду и утонул.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.