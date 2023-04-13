Fox News: ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона

Массачусетс, США, , 22:01 — REGNUM Национальный гвардеец ВВС 21-летний Джек Тейшейра задержан как официальный подозреваемый, допустивший утечку в Сеть сверхсекретных данных министерства обороны США. Он арестован американским Федеральным бюро расследований (ФБР), сообщил телеканал Fox News.

ФБР André Gustavo Stumpf

В доме подозреваемого в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс) проводятся обыски. Эти действия санкционированы правоохранителями. Допуск гвардейца к секретным правительственным системам был аннулирован.

Известно, что Тейшейра работал над системами военной разведки на постоянной основе. В Национальной гвардии заявили, что серьёзно относятся к этому инциденту и намерены поддерживать следователей.

«Национальная безопасность является нашим главным приоритетом, и любая попытка подорвать ее ставит под угрозу наши ценности и подрывает доверие между нашими членами, общественностью, союзниками и партнёрами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Тейшейра возглавлял игровую онлайн-группу Thug Shaker Central, состоявшую из двух-трёх десятков человек. Один из членов сообщества предполагал, что лидер группы мог слить в интернет особо конфиденциальные данные, так как имел доступ к ним в связи с работой. Накануне ФБР сообщило, что круг подозреваемых сузился и виновное в утечке лицо вскоре будет установлено.

Материалы попали в социальные сети 7 апреля. Часть сверхсекретных сведений касалась ситуации в ВСУ и планов США по Украине.