Берлин, , 17:46 — REGNUM Правительство Германии разрешило Польше передать Киеву истребители из запасов бывшей ГДР. Об этом 13 апреля сообщил журнал SPIEGEL. По информации издания, Берлин дал своё согласие Варшаве на передачу Киеву истребителей советского производства, которые Польша получила из запасов бывшей ГДР.

Истребитель МиГ-29 Kirill Naumenko

Как передавало ИА REGNUM, по информации газеты Suddeutsche Zeitung, речь идёт о пяти самолётах МиГ-29. По информации издания, ранее Польша обратилась к властям Германии с просьбой разрешить поставку боевых самолетов Киеву.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, очередная поставка Киеву самолётов МиГ-29 из Варшавы не изменит расстановки сил на поле боя, поскольку такое малое количество истребителей с учётом того, что в неделю Вооружённые силы России уничтожают один–два самолёта, ничего не решит на фронте.