SZ: Германия разрешит Польше передать Киеву МиГ-29 из запасов бывшей ГДР
Варшава, 13 апреля 2023, 16:25 — REGNUM Правительство Германии разрешит руководству Польши поставить Киеву истребители советского производства, которые были получены Варшавой из запасов бывшей ГДР. Об этом 13 апреля сообщила газета Suddeutsche Zeitung.
В материале указано, что по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, соответствующее решение «будет принято уже сегодня». Отмечается, что речь идёт о пяти самолётах МиГ-29. По информации издания, ранее Польша обратилась к властям Германии с просьбой разрешить поставку боевых самолетов Киеву.
Как передавало ИА REGNUM, ранее ВСУ получили в своё распоряжение несколько польских истребителей МиГ-29. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщалось, что министерство обороны Словакии избегает обязательств по передаче Украине советских многоцелевых истребителей МиГ-29.
В Минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Киеву истребителей МиГ-29 с условием, что западные союзники поставят стране более современные самолёты. Отмечается, что министерство обороны не проводило переговоров о безвозмездном предоставлении истребителей МиГ-29 Киеву. С конца 2022 года шли переговоры о возможности реализации так называемых «треугольных сделок по замене части наличного вооружения на совместимое от союзных государств, без утраты боевых способностей». У Болгарии в наличии 16 истребителей, при этом только шесть в рабочем состоянии.
По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, очередная поставка Киеву самолётов МиГ-29 из Варшавы не изменит расстановки сил на поле боя, поскольку такое малое количество истребителей с учётом того, что в неделю Вооружённые силы России уничтожают один–два самолёта, ничего не решит на фронте.