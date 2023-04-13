Москва, 13 апреля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Военный эксперт, политолог Иван Коновалов назвал слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о превращении Чёрного моря в «натовское» смехотворными. В беседе с ИА REGNUM эксперт отметил, что ситуацию в Чёрном море полностью контролирует российский Черноморский флот.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Ранее 13 апреля Кулеба в ходе выступления в Бухаресте заявил, что Чёрное море должно превратиться в море НАТО, проведя аналогию с Балтийским. По мнению украинского министра, балтийский регион полностью контролируется силами альянса.

Коновалов с такой оценкой категорически не согласился.

«Если ему (Дмитрию Кулебе. — Прим. ред.) нравится выглядеть клоуном, который озвучивает смехотворные утверждения, то это его проблемы. Этим страдает все руководство Украины. Что за глупость?! С каких пор Балтийское море стало принадлежать НАТО? Как мы (Россия. — Прим. ред.) присутствовали в Балтийском море во всех отношениях, так там и остаемся. Никакого контроля НАТО нет и не будет над Балтийским морем», — сказал военный эксперт.

По словам Коновалова, НАТО следует забыть про Чёрное море.

«Последние события говорят о том, что альянс имеет к нему очень опосредованное отношение», — добавил он.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы, подчеркнул, что Чёрному морю никогда не бывать морем НАТО. Это общее море для всех прибрежных государств должно быть регионом сотрудничества, взаимодействия и безопасности.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко 13 апреля указал на возрастающий риск столкновения РФ и НАТО из-за действий альянса в Балтийском море. При этом дипломат опроверг заявления о том, что Балтийское море уже якобы полностью натовское. По словам Грушко, Россия сделает всё необходимое, чтобы не допустить такого развития событий. Ранее бывший британский офицер Глен Грант назвал Черное море слабым местом НАТО. По его словам, это связано с неуступчивостью Турции, а также возможностями Болгарии и Румынии.