Представитель Кремля Песков заявил, что Чёрному морю никогда не бывать водами НАТО

Москва, , 13:51 — REGNUM Представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с представителями СМИ 13 апреля отверг идею сделать Черное море водами НАТО. По его словам, Черному морю никогда не бывать морем НАТО. Это общее море для всех прибрежных государств должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности, подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

О том, что что Чёрное море нужно превратить во внутренние воды НАТО и провести его демилитаризацию, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на конференции по вопросам безопасности Чёрного моря в Бухаресте.

Также пресс-секретарь российского президента прокомментировал ряд других актуальных тем, среди которых слухи о якобы существующем противостоянии между ФСБ и Минобороны, и выразил уверенность в положительном для России исходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

По его словам, повлиять на успех России не способна даже увеличившаяся в последнее время степень вовлечённости НАТО в украинский конфликт. По оценке пресс-секретаря президента, действия Североатлантического альянса приведут лишь к затягиванию СВО по времени, но не может изменить суть происходящего.

«Без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно», — подчеркнул Песков.

Журналисты поинтересовались отношением Кремля к публикации New York Times, в которой говорится о внутренней борьбе между ФСБ и Минобороны, но Дмитрий Песков предупредил, что не знает на чем основываются такие сообщения. «Готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автора сути происходящего внутри России», — отметил Дмитрий Песков.

Говоря о решении арбитражного суда в Гааге обязать Россию выплатить «Нафтогазу» 5 млрд долларов за убытки бизнесу в Крыму, Песков напомнил, что эта тяжба не нова, но решение новое и его нужно проанализировать, а уже потом принимать решения о дальнейших действиях.

Говоря о пасхальных планах российского президента, Дмитрий Песков напомнил, что в предыдущие годы глава государства почти всегда посещал в праздник храм Христа Спасителя в центре Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля Дмитрий Песков комментируя 13 апреля ряд актуальных тем, заявил, в частности, что вопрос признания действий Германии во время Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза рассматривается, но никаких решений пока не принято. Также пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле не следят за ситуацией с отбывающим наказание в колонии оппозиционным блогером Алексеем Навальным.