Москва, 13 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды продолжили вытеснять подразделения ВСУ из центральных кварталов Артёмовска. Украинские войска не могут ни отступить, ни получить подкрепление, сообщил журналистам 13 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он заявил, что бои в центре Артёмовска продолжают штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». В городе идут «боевые действия высокой интенсивности».

Подразделения Воздушно-десантных войск, помогая штурмовикам, блокируют переброску украинских резервов и не дают ВСУ отступить из города.

В Артёмовском районе у населённых пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки поражены скопления сил противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артёмовска (до 1924 года — Бахмут). Украинские подразделения не могут покинуть город — все дороги простреливаются российской артиллерией. ВСУ не могут заменить военнослужащих, получить продовольствие и боекомплект. Группировка осталась без тыла.