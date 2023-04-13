Москва, 13 апреля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Решение суда в Гааге о выплате Москвой $5 млрд за активы в Крыму сначала нужно проанализировать и уже потом действовать. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Решение новое, надо проанализировать, наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», — сказал представитель Кремля, добавив, что «эта тяжба не нова».

Ранее стало известно, что Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию компании «Нафтогаз Украины» за якобы нанесённый ущерб в отношении объектов компании в Крыму.

Если власти России не выполнят решение суда, «Нафтогаз» получит возможность начать процесс допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где есть российские активы, добавили в компании.

В 2019 году в Министерстве юстиции отмечали, что Россия не участвует в подобных процессах и не признаёт их решений, поскольку у арбитражного суда отсутствует юрисдикция на рассмотрение исков «Нафтогаза» к России и иных подобных исков.