Москва, 13 апреля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает патриотизмом желание жить в своей стране. Об этом он заявил журналистам 13 апреля в рамках федеральной образовательной программы «Мастерская новых медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков назвал патриотизмом в том числе любовь к своей семье, рождение детей, труд на любимой работе.

«Работаете для того, чтобы ваша семья была здоровой, умной. И при этом хотите жить в этой стране и делать все для нее только лучшее. Не вредите ей», — сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о критике чего-либо в государстве, он отметил, что она должна быть конструктивной. Он призвал не молчать и говорить, если человек заметил что-то плохое, но при этом гордиться, если увидел хорошее.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Владимир Путин отмечал, что в России традиции патриотизма и беззаветного служения Родине передаются из поколения в поколение. Ранее президент также говорил, что патриотизм, означающий стремление к развитию страны, является национальной идеей России. Однако патриотизм не должен быть «квасным, затхлым и кислым», подчёркивал российский лидер.