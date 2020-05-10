Москва, , 13:06 — REGNUM Патриотизм, означающий стремление к развитию страны, является национальной идеей России. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал ведущий Павел Зарубин на своей странице в Instagram.

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином. Однако патриотизм не должен быть «квасным, затхлым и кислым».

Патриотизм означает, что нужно посвятить себя развитию России, её движению вперед. Это не означает постоянное обращение лишь к героическому прошлому, нужно смотреть в не менее героическое и успешное будущее, в этом состоит залог успеха, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин обращался к теме патриотизма и во время большой пресс-конференции в декабре 2019 года. Тогда он назвал его единственной идеологией, которая возможна в современном демократическом обществе.

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