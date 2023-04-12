Офис генсека: ООН обсуждает вопрос подключения российских банков к SWIFT

Штат Нью-Йорк, США, , 22:35 — REGNUM Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал журналистам, что организация обсуждает с заинтересованными сторонами, которые отвечают за SWIFT, вопрос переподключения российских банков к системе в рамках выполнения продуктовой сделки.

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Дюжаррик отметил, что возникают сложности, потому как ряд российских финансовых институтов не в системе SWIFT.

«Мы ведём обсуждения с людьми, которые отвечают за SWIFT, с европейцами и другими по этому поводу», — сказал Дюжаррик, добавив, что у генсека нет власти над SWIFT, над странами, которые ввели санкции, над страховыми компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, при заключении зерновой сделки ООН обязалась содействовать снятию препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Россия требует подключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT, разрешить поставки в Россию сельхозтехники, снять ограничения на доступ российских судов в зарубежные порты и возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса.