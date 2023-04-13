Москва, 13 апреля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Штраф в размере 2 млн рублей наложен на организацию Wikimedia Foundation за неудаление фейков о российской армии из «Википедии». Об этом сообщает 13 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал американский фонд на 2 млн рублей за неудаление из интернет-энциклопедии запрещённого контента — ложных сведений о действиях российской армии в Запорожской области.

Ранее прокуратура потребовала удалить из «Википедии» страницу «Российская оккупация Запорожской области».

Организация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Штраф, назначенный Wikimedia, стал шестым по счёту и дополнил общую сумму до 11,8 миллиона рублей. Ещё три протокола в отношении организации будут рассмотрены в апреле.

В конце марта Федеральная служба судебных приставов возбудила производство в отношении зарубежного фонда по одному из неоплаченных штрафов в размере 2 млн рублей.

6 апреля владельцу «Википедии» назначили штраф в размере 800 тыс. рублей за неисполнение предыдущего решения суда об удалении материала о запрещённой песне — композиции группы «Психея».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил закрыть «Википедию» из-за большого числа искажений политических и исторических фактов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заблокировать сетевую энциклопедию в России можно, но сначала нужно создать более качественный аналог.