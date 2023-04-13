Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова об активах России
Вашингтон, 13 апреля 2023, 12:01 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за обращение к мировым финансовым лидерам с просьбой конфисковать активы России и направить их на восстановление его страны.
Один из пользователей соцсети отметил, что украинский конфликт «дорого обходится» европейским и американским налогоплательщикам. Другой также отметил, что в Европе не согласятся с заявлением Зеленского.
«Больше никаких денег. Я американский налогоплательщик!» — поддержал третий комментатор.
Ещё один пользователь Twitter призвал украинского лидера подумать о мирном соглашении. Другой же возмутился по поводу того, что Зеленскому нужно больше средств и техники, несмотря на то, что страны «отправляют ему миллиарды».
Ранее украинский лидер в своем Telegram-канале обратился с призывом направлять все замороженные активы России на восстановление страны.
«На Украине не будет руин. Это наша цель», — сказал украинский лидер, надеясь на пополнение казны «активами чиновников и олигархов РФ» со всего мира.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне депутаты из Конгресса США и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ситуацию в зоне соприкосновения и поддержку Киева Вашингтоном. Согласно опубликованным данным, в состав американской делегации вошли Джозеф Манчин, Лиза Мурковски и Марк Келли.