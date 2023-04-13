ФСБ: теракт, при котором погиб Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агентура

Москва, , 11:13 — REGNUM Теракт, в результате которого погиб военный журналист Владлен Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агентура. 13 апреля ФСБ опубликовала кадры с соучастником убийства военкора.

Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге © Александр Демьянчук/ТАСС

Отмечается, что ФСБ, СКР и органы полиции установили, что теракт в кафе Санкт-Петербурга организовали «спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров». Расследование теракта продолжается.

Соучастником преступления оказался гражданин Украины Юрий Денисов, 1987 года рождения. Он передал Дарье Треповой спрятанное в статуэтке взрывное устройство с помощью «сервиса экспресс-доставки через посредника».

Отмечается, что в феврале Денисов по заданию украинских спецслужб прибыл в Московский регион через Латвию. Он купил автомобиль и снял квартиру около места, где жил Татарский, и стал собирать информацию о его образе жизни и местах, которые тот посещал. 3 апреля после совершения теракта Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге был совершён теракт, в результате которого погиб один человек — военкор Татарский (Максим Фомин). В ходе мероприятия в его руках взорвалась статуэтка, которую принесла Трепова.

Она сидела неподалёку от военкора, при этом из-за контузии у неё частично пропал слух, возникли проблемы с ориентацией в пространстве. Полиция 3 апреля задержала Трепову. СК РФ возбудил дело о теракте.

На допросе она подтвердила факт передачи статуэтки, но при этом заявила, что не знала, что предмет начинён взрывчаткой. По словам Треповой, знакомство с Татарским в книжном магазине было проверкой, в ходе которой она должна была доказать своим кураторам способность «бороться с российской пропагандой».

13 апреля в ФСБ сообщили, что Трепова совершила теракт после неоднократных призывов руководителей ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Леонида Волкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Ивана Жданова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к подрывной деятельности в России.