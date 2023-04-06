Москва, , 11:44 — REGNUM Дарья Трепова, арестованная по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, при взрыве была контужена, сообщает 6 апреля Telegram-канал «112».

Дарья Трепова © Илья Питалев/РИА Новости

Из-за контузии у неё частично пропал слух, возникли проблемы с ориентацией в пространстве. Допрос, который был проведён 3 апреля после её задержания, длился девять часов. В итоге Треповой вызвали скорую помощь.

В уголовном деле о теракте фигурирует в качестве свидетеля Дмитрий Косинцев, у которого Трепова скрывалась после теракта. Он заявил на допросе, что Трепову принял у себя, не зная, что произошёл взрыв.

В рамках уголовного дела были допрошены родители Косинцева, утверждающие, что о Треповой он никогда не упоминал. При этом выяснилось, что он был хорошо знаком с мужем Треповой Дмитрием Рыловым по университету.

В телеграм-канале отмечается, что родители Косинцева — кандидаты наук, а он сам — математик и физик, «который всегда был готов приютить друзей». Следствие изучает круг знакомств Треповой, особенно её близкие контакты в последнее время.

Трепова, передавшая статуэтку со взрывчаткой Татарскому 2 апреля во время его творческого вечера, сама находилась в зале кафе Street Food Bar, где прогремел взрыв. Она сидела неподалёку от военкора. Задержали её на следующий день после теракта, 3 апреля, в квартире Косинцева.

Трепова, активистка ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), арестована на два месяца (до 2 июня) по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. По её словам, о взрывчатке в подарке Татарскому она не знала, полагая, что в статуэтке находится прослушивающее устройство.