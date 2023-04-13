Вашингтон, 13 апреля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Если верить информации в секретных документах Пентагона, которые были слиты в Сеть, потери ВСУ за время спецоперации составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек раненых и убитых. Об этом сообщило Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Агентство утверждает, что, по данным американской разведки, Украина потеряла от 15,5 тыс. до 17,5 тыс. военнослужащих, которые были убиты в бою. Ещё 109 тыс. — 113,5 тыс. были ранены.

По информации всё из тех же слитых секретных документов, конфликт на Украине может перерасти в «затяжную войну», которая продлится после 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Белого дома Дональд Трамп определил утечку секретных документов Пентагона «самой позорной» в истории. Он считает, что стоять за этим может нынешний американский лидер Джо Байден.