Вашингтон, 13 апреля, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп определил утечку секретных документов Пентагона «самой позорной» в истории. Он считает, что стоять за этим может нынешний американский лидер Джо Байден. Своё мнение Трамп высказал в соцсети Truth Social.

Gage Skidmore Трамп

По словам экс-президента, обнародованные документы стали «худшей утечкой развединформации в истории США».

«Наша страна никогда не была так опозорена», — считает Трамп, призывая спецпрокурора провести расследование в отношении Байдена.

«Может, это он организовал утечку? Ничто меня бы не удивило», — предположил Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны США сокращает число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, после утечки материалов. Ранее доступ к данным под грифом «секретно» имели около тысячи человек.

После известных событий возбуждено уголовное дело.