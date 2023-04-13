Москва, 13 апреля, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Из-за увеличения линии соприкосновения НАТО с границами России возрастают риски военного столкновения. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Штаб Балтфлота Корвет «Стерегущий» в Балтийском море

«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращён в зону военного соперничества», — сказал он.

Грушко напомнил о принятом в 2004 году решении запустить операции по патрулированию воздушного пространства стран НАТО. Истребители альянса стали перехватывать как военные, так и гражданские российские воздушные суда над акваторией Балтийского моря.

В России были подготовлены предложения по оздоровлению ситуации. В частности, предлагалось установить максимальную разрешённую дистанцию сближения между военными судами и боевыми самолётами, границы учений следовало отвести от линии соприкосновения Россия — НАТО. В альянсе предложения не поддержали. В НАТО пытаются демонизировать Россию, приписать ей враждебные намерения.

По словам Грушко, Россия будет обеспечивать свободу судоходства и не допустит превращения Балтийского моря в «натовское».

«В Брюсселе любят говорить о натовском озере или натовском море. На самом деле, конечно, это не так, и в России достаточно военных и иных средств для того, чтобы этого не произошло», — добавил замглавы МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, американский военный эксперт Джордан Прескотт считает, что расширение Североатлантического альянса за счёт стран Восточной Европы отразилось на его обороноспособности. На новичков альянса должна была лечь большая часть трат на обновление техники и орудий, совместимых с западными партнёрами, однако к 2023 году военно-политический блок так и не достиг своих планов.