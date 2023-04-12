Вашингтон, 13 апреля, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Новые санкции лишь подтверждают бессилие США добиться отказа Москвы от защиты национальных интересов. Так посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал введение антироссийских санкций 12 апреля.

Минобороны России Анатолий Антонов

«Санкции не способны повлиять на подходы и позиции нашей страны. Нанесут лишь новый ощутимый урон деловой репутации США в глазах остального мира», — сказал Антонов.

По мнению посла, судорожные попытки Вашингтона «наказать» Россию лишь подтверждают бессилие Белого дома добиться отказа РФ и от защиты жизненно важных национальных интересов.

«Примечательно, что от очередного санкционного выпада Вашингтона далеко не в восторге европейские союзники. Ведь ни для кого не секрет, что экономическое процветание стран Европы во многом зиждилось на бесперебойных поставках дешевых и высококлассных энергоносителей из РФ», — заключил Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, под ограничения 12 апреля попали более 30 физических и 90 юридических лиц. В их числе: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, экс-министр транспорта Евгений Дитрих, компания «Мегафон», «Юнармия». Кроме того, под американские санкции попали граждане Венгрии, Кипра и Узбекистана.