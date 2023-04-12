Москва, 12 апреля, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Представители бизнеса из недружественных стран активно проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), но Кремль не будет их пока называть. Об этом сказал журналистам 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы не можем о них говорить, потому что их просто живьём съедят. Но тем не менее многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес», — пояснил Песков.

Также представитель Кремля не назвал и имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, но заверил, что он уже определён.

ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Уругвая в России Даниэль Кастильос намеревается принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме. Его страна готова поставлять в Россию мёд и вино.