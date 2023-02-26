Посол Уругвая Кастильос собирается принимать участие в ПМЭФ-2023

Москва, , 09:35 — REGNUM В 2023 году посол Уругвая в России Даниэль Кастильос намеревается принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он заявил об этом 26 февраля, его слова приводит РИА Новости.

На Петербургском международном экономическом форуме Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Кастильоса, уругвайская сторона считает ПМЭФ платформой для общения и продвижения и ранее она уже принимала участие в работе форума.

«Конечно, мы находимся в контакте с нашими властями, чтобы понять, сможем ли мы организовать участие кого-то из Уругвая там — физическое или онлайн. Я буду присутствовать на форуме. На площадке есть очень важный диалог предпринимателей России и Латинской Америки, и нам хотелось бы там быть», — сказал он.

Отметим, в 2023 году ПМЭФ будет проходить в период с 14 по 17 июня, страной — гостем мероприятия станут Объединенные Арабские Эмираты.