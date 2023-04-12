Москва, 12 апреля, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон о создании единого реестра военнообязанных ещё не поступил на подпись президенту России Владимиру Путину, сообщил журналистам 12 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков отмечал, что президенту известны основные положения закона и что он рассмотрит его после того, как закон поступит на подпись.

Госдума утвердила закон о едином реестре 11 апреля, Совет Федерации одобрил его 12 апреля. Реестр будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса.

Повестки смогут вручаться как в бумажном виде под роспись, так и через «Госуслуги» или МФЦ. Повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь суток с момента её появления в реестре.

Закон также вводит меры ответственности за уклонение от призыва. Получившим повестку, но не явившимся в военкомат запретят выезд за границу. Кроме того, в их отношении могут быть введены ограничения на оформление сделок с недвижимостью, регистрацию ИП и новых автомобилей, а также получение кредитов.