Москва, 12 апреля, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции отправила на отзыв в правительство законопроект, расширяющий ответственность за срыв и нарушение условий гособоронзаказа на военных представителей и должностных лиц Минобороны РФ. Об этом 12 апреля сообщает Telegram-канал группы.

Владислав Белогруд/ТАСС/Интерпресс Производство военной техники

Отмечается, что нарушения в приёмке военной продукции в условиях кратного увеличения объёмов выпуска влекут за собой срыв сроков поставки вооружения и техники в зону спецоперации.

«В случае невыполнения гособоронзаказа в отношении должностных лиц предприятия-исполнителя предусмотрена уголовная ответственность. В то же время представителям Минобороны грозит только дисциплинарное взыскание», — сказал глава подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенёв.

Проект предусматривает распространение административной ответственности на военных представителей и должностных лиц Минобороны. Штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за каждое нарушение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия кратно увеличила выпуск обычных и высокоточных боеприпасов, что позволяет выполнять задачи специальной военной операции в соответствии с планом.

По его словам, речь идёт как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Он добавил, что определены наиболее востребованные типы боеприпасов и принимаются меры по наращиванию их производства и поставок.