Шойгу: ВПК кратно увеличил выпуск высокоточных боеприпасов для группировки войск РФ

Москва, , 11:10 — REGNUM Россия кратно увеличила выпуск обычных и высокоточных боеприпасов, что позволяет выполнять задачи специальной военной операции в соответствии с планом. Об этом 1 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе объединённой группировки российских войск (сил) по вопросам обеспечения боеприпасами.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ по вопросам обеспечения войск боеприпасами в штабе объединенной группировки российских войск © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно», — сказал Шойгу.

По его словам, речь идёт как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения.

Он добавил, что определены наиболее востребованные типы боеприпасов и принимаются меры по наращиванию их производства и поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами. Министру доложили о текущей обстановке. В совещании участвовали командующие объединённой группировкой российских войск (сил) и заместители главы Минобороны.