Москва, 12 апреля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Минфин США расширил список санкций по России. Документ опубликован на сайте американского министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Под ограничения 12 апреля попали более 30 физических и 90 юридических лиц. В частности, санкции затронули вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, экс-министра транспорта Евгения Дитриха, компанию «Мегафон», «Юнармию». Кроме того, под американские санкции попали граждане Венгрии, Кипра и Узбекистана.

Так, под ограничения попал Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Будапеште и его глава Николай Косов.

Кроме того, в санкционный список внесены «Русатом Оверсиз», «Металлоинвест, ЧВК «Патриот», цифровое подразделение холдинга USM. Ограничения также коснулись структур, которые контролирует бизнесмен Алишер Усманов. Согласно документу, завершить сделки с попавшими под санкции компаниями предписано до 11 июля.

Ранее в этот день новые санкции ввела Великобритания. Под ограничения попала супруга украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко, дочерь сенатора Сулеймана Керимова Гульнара, компания USM Holdings Limited, основателем которой является предприниматель Алишер Усманов.

4 апреля президент России Владимир Путин заявил об устойчивом положении России на фоне санкций. Он подчеркнул, что страна смогла направить усилия и ресурсы на преодоление западного давления. Президент отметил, что реорганизация многих отраслей поспособствовала замене иностранной продукции на отечественную. Также президент выразил уверенность в том, что санкции — это надолго.

В марте Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в неё попадешь». Президент напомнил, что западный бизнес на российском рынке заменяется новыми игроками.