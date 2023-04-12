Москва, , 16:47 — REGNUM Канадским спортсменам, выступившим против участия российских атлетов в Олимпиаде, запрещён въезд в Россию. В их числе — олимпийские чемпионки по фигурному катанию Меган Дюамель и Теса Верчью, говорится в опубликованном 12 апреля заявлении МИД РФ.

Меган Дюамель © Владимир Песня/РИА Новости

В МИД пояснили, что персональные санкции введены против 333 канадских граждан, «причастных к распространению в стране оголтелой русофобии». В их числе — политики, общественники, парламентарии и спортсмены.

В стоп-лист включены трёхкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Теса Верчью, олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Меган Дюамель, двукратный олимпийский чемпион в могуле Александр Билодо, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Алекс Харви и другие.

Всего в списке 42 спортсмена. Напротив их фамилий указано: «канадский атлет, подписавший письмо об отстранении российских спортсменов от «Олимпиады-2024».

Как сообщало ИА REGNUM, канадцы в феврале присоединились к обращению атлетов из разных стран в Международный олимпийский комитет (МОК) и высказались против возвращения российских спортсменов на турниры.

В российском МИД заявили, что новые персональные санкции стали ответом Канаде на продолжающийся ввод ограничений в отношении российских граждан и компаний. Так, 11 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении антироссийских санкций. Под них попали 14 физических и 34 юридических лица.