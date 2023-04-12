* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 12 апреля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего боевика украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Ткаченко, который пытался убить из гранатомёта 62-летнюю жительницу села Ильичёвское. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Кадр из видео Осужденный

Отмечается, что он признан виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооружённом конфликте запрещенных методов, покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Следствие установило, что с 24 февраля 2022 года Ткаченко наблюдал за населённым пунктом в Мариуполе. Ему был вверен станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 «Копьё».

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«В марте 2022 года Ткаченко, находясь вблизи жилого дома в селе Ильичёвское, увидел во дворе дома женщину. Несмотря на то, что он в ходе боевых действий должен был осуществлять защиту мирного населения, Ткаченко направил в её сторону орудие и произвёл выстрел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по независящим от него обстоятельствам женщина выжила, успев скрыться в подвальном помещении. Разрыв боеприпаса произошёл в стене дома.

В ведомстве добавили, что Ткаченко признал вину. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в ЛНР вынесен обвинительный приговор военнослужащему Нацгвардии Украины Владиславу Мельнику. Его обвинили в покушении на убийство, совершённом организованной группой, и жестоком обращении с гражданским населением с применением в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.