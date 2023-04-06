В ЛНР дал 15 лет украинскому военному Мельнику за обстрел мирных жителей

Луганск, , 11:57 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) вынесен обвинительный приговор военнослужащему Нацгвардии Украины капитану Владиславу Мельнику. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинского военного обвинили по двум статьям ― о покушении на убийство, совершенном организованной группой, и жестоком обращении с гражданским населением с применение в вооруженном конфликте запрещённых средств и методов.

Следствие установило, что в апреле 2022 года Мельник проводил разведку в городе Рубежном с помощью квадрокоптера и обнаружил группу мирных жителей, пытавшихся покинуть населённый пункт по гуманитарным коридорам. Украинский военный «в целях уничтожения» четырёх беженцев передал их координаты их командиру миномётной батареи. Впоследствии по ним был произведён обстрел осколочными минами из миномётов БМ-82.

«В результате обстрела пожилые люди были сильно напуганы. 66-летняя потерпевшая получила ранение левого плеча», ― говорится в сообщении на сайте военной прокуратуры.

Суд согласился с мнением обвинения ― представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил военнослужащего 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Мельника к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Верховный суд ДНР признал военнослужащего украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Смития, выстрелившего в спину жительнице Мариуполя, виновным в убийстве. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Также в марте в ДНР осудили двух боевиков группировки «Азов» за то, что они «в целях устрашения и уничтожения мирного населения» Донбасса расстреляли из автоматов двух мирных граждан, которые от полученных ранений скончались. Суд приговорил обвиняемых к 25 годам лишения свободы каждого. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

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