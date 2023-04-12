Москва, 12 апреля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Основные параметры и облик новой российской орбитальной станции специалистам Роскосмоса уже хорошо известны. Об этом 12 апреля заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов

Борисов уточнил, что настало время детально обсудить вопросы создания российской орбитальной станции, поскольку по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года, но время бежит быстро, а России ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике.

По словам Борисова, эскизный проект новой станции будет готов летом 2023 года.

«Но сегодня основные параметры и облик станции, этапы её создания нам уже хорошо известны, и я в ходе сегодняшней беседы доложу Вам об этом», — приводит пресс-служба Кремля слова главы Роскосмоса.

Как передавало ИА REGNUM, глава государства встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. На встрече обсуждались планы России по исследованию Луны и вопросы создания Российской орбитальной станции.

По словам Борисова, новая орбита, новая радиационная обстановка позволят России углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности для лунной программы.