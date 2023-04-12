Москва, 12 апреля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании 12 апреля одобрил закон о едином реестре военнообязанных.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Накануне Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Реестр будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса.

Согласно документу, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично, но также появятся два новых способа: через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры. Повестка будет считаться вручённой сразу после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь дней с момента появления в соответствующем реестре.

Вводятся меры ответственности за уклонение от призыва. Для тех, кто получил повестку, но не явился в военкомат, будет запрещён выезд за границу, также в их отношении могут быть введены ограничения на оформление сделок с недвижимостью, регистрацию ИП и новых автомобилей, получение кредитов.

Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учётом, систему надо модернизировать, отметил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечали в Госдуме, появление единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов граждан в военкоматы для уточнения данных, а также создаст условия для защиты прав и интересов граждан. Например, появится возможность досудебного обжалования действий военкоматов.