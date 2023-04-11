Госдума приняла закон о создании в России единого реестра военнообязанных

Москва, , 19:54 — REGNUM В России будет создан единый реестр военнообязанных граждан, куда включат всех подлежащих призыву на службу. Соответствующий закон Госдума РФ приняла 11 апреля.

Призывники © Кирилл Брага/РИА Новости

Реестр будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса. Одобренным законом также вводится практика электронных извещений, которые будут направляться гражданам заказным письмом или путём размещения в личном кабинете.

Повестка будет считаться вручённой сразу после появления в личном кабинете военнообязанного или через неделю с момента появления в соответствующем реестре. В уведомлениях сразу будут прописаны правовые последствия для уклонистов, не явившихся в военкомат в течение 20 дней с момента вручения повестки.

В случае игнорирования повестки без уважительной причины в законе прописаны: запрет на регистрацию автомобиля и ограничения на его управления, невозможность оформиться индивидуальным предпринимателем и отказ в кредитовании, пересмотр выплат и мер поддержки. Кроме того, уклонисты не смогут выехать из страны.

Доступ к реестру гражданам могут предоставить через МФЦ или портал Госуслуг. Сведения о военнообязанных будут передавать различные госорганы и ведомства, в том числе Фонд пенсионного и социального страхования, МВД, ФНС, медицинские, образовательные или научные организации, работодатели, вузы, ЦИК и федеральные суды. На работодателей также возложена обязанность оповещать сотрудников о повестках и предоставлять военкоматам сведения о трудоустроенных гражданах.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках не связан с мобилизацией. Документ принят с целью привести систему воинского учёта в соответствие с требованиями времени.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется, а новые правила получения повесток для явки в военкомат не касаются мобилизованных.